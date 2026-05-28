Barcha shaharlarda havo sifati belgilangan standartlarga javob beradi — Qazgidromet
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 28 may kuni Qozog‘iston bo‘ylab hech qanday noqulay meteorologik sharoitlar kutilmaydi, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, keyingi uch kun ichida Qozog‘istonda yog‘ingarchilik kutilayotgani haqida xabar bergan edik.