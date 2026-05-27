Кейинги уч кун ичида Қозоғистонда ёғингарчилик кутилмоқда
ASTANA. Kazinform – Атмосфера фронтал қисмининг ўтиши туфайли республиканинг аксарият қисмида беқарор об-ҳаво шароити сақланиб қолади.
Натижада ёмғир ёғади ва момақалдироқ бўлади.
27 майда мамлакат ғарбида, 27-28 май кунлари жанубда, жануби-шарқда ва марказда, 28 майда эса шимолда ва шарқда кучли ёмғир, дўл ва кучли учли шамол эсиши кутилмоқда. Республика бўйлаб шамол кучайиши прогноз қилинмоқда.
26-27 май кечалари мамлакат шарқида 2 даражагача совуқ бўлиши мумкин.
Ҳарорат фони аста-секин пасаяди: кундузи ғарбда +16…+28°C, шимолда ва марказда +18…+25°C гача, шарқда +23…+30°C гача ва жанубда +20…+27°C гача.