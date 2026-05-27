KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Кейинги уч кун ичида Қозоғистонда ёғингарчилик кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform – Атмосфера фронтал қисмининг ўтиши туфайли республиканинг аксарият қисмида беқарор об-ҳаво шароити сақланиб қолади.

    дождь
    Фото: Максат Шыгарбай \ Kazinform

    Натижада ёмғир ёғади ва момақалдироқ бўлади.

    27 майда мамлакат ғарбида, 27-28 май кунлари жанубда, жануби-шарқда ва марказда, 28 майда эса шимолда ва шарқда кучли ёмғир, дўл ва кучли учли шамол эсиши кутилмоқда. Республика бўйлаб шамол кучайиши прогноз қилинмоқда.

    26-27 май кечалари мамлакат шарқида 2 даражагача совуқ бўлиши мумкин.

    Ҳарорат фони аста-секин пасаяди: кундузи ғарбда +16…+28°C, шимолда ва марказда +18…+25°C гача, шарқда +23…+30°C гача ва жанубда +20…+27°C гача.

    Об-ҳаво Қазгидромет Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф