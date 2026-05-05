Бангладешда қизамиқ эпидемияси: сўнгги 24 соат ичида 17 киши вафот этди
ASTANА. Кazinform — Бангладешда бир кунда 17 киши қизамиқ ва унга боғлиқ аломатлардан вафот этди, бу рекорд кўрсаткичдир. Бу ҳақда The Daily Star газетаси мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги Тиббий хизматлар бош бошқармасига таяниб маълум қилди, деб хабар беради БелТА.
Эслатиб ўтамиз, бир кунда қайд этилган энг юқори ҳолатлар сони 12 кишини ташкил этган эди. 15 мартдан бери қизамиқ ва унга боғлиқ аломатлардан ўлганларнинг умумий сони 311 тага етди.
Сўнгги иккита ҳолат қизамиқдан тўғридан-тўғри ўлим сифатида тасдиқланди, шунинг учун тасдиқланган ўлимлар сони 52 тага етди. Яна 15 та ҳолат эҳтимолий деб ҳисобланади, бу умумий сонни 259 кишига етказади.
Вазият мураккаблигича қолмоқда ва расмийлар касалликнинг тарқалишини кузатишда давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Бангладешда қизамиқдан 15 киши вафот этди.