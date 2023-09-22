12:05, 22 Сентябр 2023 | GMT +6
Бақитжан Сапиев Президент Администрациясининг Давлат назорати бўлими бошлиғи лавозимига тайинланди
Президент Администрациясининг Давлат назорати бўлими бошлиғи этиб Бақитжан Сапиев тайинланди, дея хабар беради Kazinform.
Президент Администрациясининг Давлат назорати бўлими бошлиғи этиб Бақитжан Сапиев тайинланди, дея хабар беради Kazinform.
“Давлат раҳбарининг фармони билан Бақитжан Шаймухаметули Сапиев Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси Давлат назорати бўлими бошлиғи лавозимига тайинланди”, - дейилади Ақордада эълон қилинган ҳужжатда.