    18:10, 17 Февраль 2026 | GMT +5

    Баҳор байрами давомида Хитойда йўловчилар сони 10,5% га ошади

    ASTANА. Кazinform — Ой тақвими бўйича анъанавий Хитой Янги йилининг тўққиз кунлик байрамининг биринчи кунида Хитойда ҳудудлараро йўловчилар ташиш ҳажми 285 миллиондан ошиши кутилмоқда, деб хабар беради Xinhua.

    Хитой
    Фото: Xinhua

    Хитой Халқ Республикаси Транспорт вазирлиги йўловчилар ташиш ҳажми ўтган йилга нисбатан 10,5% га ошишини башорат қилмоқда. Ташишнинг асосий қисми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади: бу кўрсаткич 10,8% га ошиб, 268,75 миллион йўловчига етади.

    Темир йўл ва авиация соҳаларида ҳам ижобий динамика кутилмоқда — мос равишда 4,3% ва 6,4% ўсиш. Энг юқори йиллик ўсиш сув транспорти сегментида бўлади — 28,1%.

    Бу йил баҳор байрами 17 февралга тўғри келади. Расмий байрам тўққиз кун давом этади. Бироқ, Хитой Янги йили муносабати билан мамлакат ичидаги оммавий миграция мавсуми 2 февралда бошланди ва 13 мартгача давом этади.

    Аввалроқ Қозоғистон Хитой Янги йили арафасида Хитойга махсус поезд жўнатгани ҳақида хабар берилган эди.

    Янги йил Транспорт Жаҳон янгиликлари Хитой
