Баҳор байрами давомида Хитойда йўловчилар сони 10,5% га ошади
ASTANА. Кazinform — Ой тақвими бўйича анъанавий Хитой Янги йилининг тўққиз кунлик байрамининг биринчи кунида Хитойда ҳудудлараро йўловчилар ташиш ҳажми 285 миллиондан ошиши кутилмоқда, деб хабар беради Xinhua.
Хитой Халқ Республикаси Транспорт вазирлиги йўловчилар ташиш ҳажми ўтган йилга нисбатан 10,5% га ошишини башорат қилмоқда. Ташишнинг асосий қисми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади: бу кўрсаткич 10,8% га ошиб, 268,75 миллион йўловчига етади.
Темир йўл ва авиация соҳаларида ҳам ижобий динамика кутилмоқда — мос равишда 4,3% ва 6,4% ўсиш. Энг юқори йиллик ўсиш сув транспорти сегментида бўлади — 28,1%.
Бу йил баҳор байрами 17 февралга тўғри келади. Расмий байрам тўққиз кун давом этади. Бироқ, Хитой Янги йили муносабати билан мамлакат ичидаги оммавий миграция мавсуми 2 февралда бошланди ва 13 мартгача давом этади.
Аввалроқ Қозоғистон Хитой Янги йили арафасида Хитойга махсус поезд жўнатгани ҳақида хабар берилган эди.