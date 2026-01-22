OZ
    11:23, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистон Хитой Янги йили олдидан Хитойга махсус поезд жўнатди

    ASTANA. Kazinform - Хитой-Европа махсус поезди анъанавий Хитой Янги йилига бағишланган юкларни олиб кетди, деб хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.

    Из Казахстана в Китай прибыл спецпоезд в преддверии китайского Нового года
    Фото: Синьхуа

    Қозоғистондан дон, ёғ, асал ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташийдиган юк поезди Хитой-Европа халқаро темир йўл юк ташиш хизмати доирасида Хитойнинг Шэнси провинцияси Сиань шаҳридаги «Айцзюй» дон саноат паркига етиб келди.

    Бу 2026 йилда биринчи махсус юк поезди бўлиб, у Қозоғистондан мамлакатга олиб кирилаётган, Баҳор байрами (Чуньцзе — ой тақвими бўйича анъанавий хитой Янги йили)да хитойликларнинг дастурхонини бойитадиган товарлар учун мўлжалланган. 

    Эслатиб ўтамиз, Хитой биринчи марта Марказий Осиё мамлакатларининг энг йирик савдо шериги сифатидаги мақомини мустаҳкамлади.

    Теглар:
    Янги йил Поезд Озиқ-овқат Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
