12:20, 17 Август 2025 | GMT +5
Бадиий гимнастика бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади
ASTANА. Кazinform — 20-24 август кунлари Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида бадиий гимнастика бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
Қозоғистон Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, Қозоғистон терма жамоаси ушбу нуфузли мусобақада яккалик ва гуруҳ машқларида иштирок этади.
Айбота Ертайқизи ва Айим Мейиржонова яккалик баҳсларида иштирок этади.
Гуруҳ машқларида Аида Ҳакимжанова, Айзере Кенес, Жасмин Жунисбаева, Кристина Чепульская, Айзере Нурмағамбетова ва Мадина Мирзабай совринли ўринлар учун кураш олиб боради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ақмарал Ерекешева иккинчи марта бадиий гимнастика бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлган эди.
Ақмарал тўп ва лента билан машқ бажаришда олтин, ҳалқа билан машқ бажаришда кумуш медални қўлга киритди.