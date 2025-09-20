Backstreet Boys Астанага етиб келди
ASTANА. Кazinform - Астанада жаҳон эстрадаси афсоналари – 1990-йиллар охири ва 2000-йилларнинг машҳур гуруҳи – Backstreet Boysни пойтахт мухлислари ва аэропорт ходимлари кутиб олди.
Аэропорт ходимлари машҳур Everybody хити оҳанги остида рақсга тушишди. Гуруҳ аъзоси Ник Картер ўзининг Threads саҳифасида ушбу ажойиб лаҳзанинг видеосини жойлаштирди:
— Бугун тонгда Астана аэропортида бизни ажойиб кутиб олишди. Қозоғистонда бизга кўрсатган меҳмондўстлигингиз учун чексиз миннатдормиз, — деб ёзди у.
Машҳур гуруҳнинг концерти 21 сентябрь куни “Астана Арена” стадионида бўлиб ўтади. Ушбу шоу Backstreet Boys жаҳон турнесининг бир қисми бўлади.
2025 йилда гуруҳ Лас-Вегасда рекорд ўрнатди. The Sphere концерт мажмуасидаги шоу тарихдаги энг кўп сотилган концерт бўлди, бир кунда 500 000 дан ортиқ чипта сотилган.
Пойтахт ҳокимлигидан маълум қилишларича, Астанадаги концертга Германия, Польша, Франция, Туркия, Финляндия, Литва, Эстония, Чехия, Сербия, Греция, Озарбайжон, Россия, Ўзбекистон ва бошқа 45 давлатдан 12 мингдан ортиқ сайёҳ келади.
Тадбирни ташкил этувчи “Астана Концерт” компанияси кеча учун Total White дресс-кодини эълон қилди. Бу концертга бирдамлик ва услуб муҳитини беради.