Backstreet Boys концертига Астанага 12 минг сайёҳ келади
ASTANA. Kazinform – 21 сентябрда “Астана Арена” стадионида дунёга машҳур Backstreet Boys поп-гуруҳи Қозоғистонда илк бор чиқиш қилади.
Жаҳон мусиқаси тарихидаги энг муваффақиятли поп-гуруҳлардан бири ҳисобланган Backstreet Boys бугунги кунга қадар 130 миллиондан ортиқ альбом сотган.
Астанадаги концерт гуруҳнинг жаҳон гастролларининг бир қисми бўлади. Бу йил Лас-Вегасдаги The Sphere шоуси бир кунда 500 мингдан ортиқ чипта сотди ва бу концерт барча даврларнинг энг кўп сотилган воқеасига айланди.
Бундан ташқари, Астана ҳокимлиги маълумотларига кўра, пойтахтдаги концертга Германия, Польша, Франция, Финляндия, Литва, Эстония, Чехия, Сербия, Греция, Озарбайжон, Россия, Ўзбекистон ва бошқа давлатлардан - жами 45 та давлатдан 12 мингдан ортиқ сайёҳ келиши кутилмоқда.
Ташкилотчи «Астана Концерт» компанияси Total White дресс-кодини эълон қилди. Бу талаб тадбирда ўзига хос бирлик ва услуб муҳитини яратишга қаратилган. Ижтимоий тармоқларда #GetReadyWithMe хэштеги кенг тарқалди ва қозоғистонлик мухлислар ўзларининг болалик кумирларини қандай кутиб олишга ҳозирлик кўраётганликлари билан бўлишмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 19 сентябрда Backstreet Boys поп-гуруҳи ҳам Алматидаги “Марказий” стадионда чиқиш қилади.
