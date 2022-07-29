07:46, 29 Июл 2022 | GMT +6
БААда кучли ёғингарчилик
ABU-DHABI. Kazinform – Бирлашган Араб Амирликларида сўнгги икки кун ичида давом этган кучли ёғингарчилик сўнгги 27 йилда энг кўп ёғингарчилик деб кузатилди, деб хабар беради Kazinform мухбири Khaleej Timesга таяниб.
Миллий метеорология маркази маълумотларига кўра, дўл ва ёмғир мамлакат тарихидаги энг йирик тошқинга олиб келди.
Пайшанба куни Фужайра порт станциясида 255,2 мм ёмғир қайд этилди, бу БАА учун июл ойидаги энг юқори кўрсаткичдир.
Муаллиф: Арсен Утешев
Фото: www.khaleejtimes.com