10:51, 29 Сентябр 2023 | GMT +6
Аян Бейсенбаев - Осиё ўйинларининг бронза медали совриндори
Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Аян Бейсенбаев триатлон бўйича бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform ҚР Туризм ва спорт вазирлигига таяниб.
Бейсенбаевнинг 1500 метрга сузиш, 40 километрга велоспорт ва 10 километрга югуриш вақти 1:52:25 ни ташкил этди.
Мусобақада япониялик спортчи Кенжи Ненер (1:50:54) олтин медални қўлга киритган бўлса, кумуш медаль ҳам япониялик Макого Одакурага (1:51:49) насиб этди.