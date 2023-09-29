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    10:51, 29 Сентябр 2023 | GMT +6

    Аян Бейсенбаев - Осиё ўйинларининг бронза медали совриндори

    Аян Бейсенбаев - Осиё ўйинларининг бронза медали совриндори
    ҚР Туризм ва спорт вазирли

    Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Аян Бейсенбаев триатлон бўйича бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform ҚР Туризм ва спорт вазирлигига таяниб.

    Бейсенбаевнинг 1500 метрга сузиш, 40 километрга велоспорт ва 10 километрга югуриш вақти 1:52:25 ни ташкил этди.

    Мусобақада япониялик спортчи Кенжи Ненер (1:50:54) олтин медални қўлга киритган бўлса, кумуш медаль ҳам япониялик Макого Одакурага (1:51:49) насиб этди.

    Теглар:
    Хитой Спорт
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
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