Австралия очиқ чемпионатида иштирок этадиган қозоғистонлик теннисчилар рўйхати эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилги Австралия очиқ чемпионати иштирокчилари рўйхати эълон қилинди.
Келгуси йилнинг биринчи "Катта дубулға" турнирида эркаклар ўртасида Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 11-ракеткаси Александр Бублик ва рейтингда 95-ўринни эгаллаган Александр Шевченко иштирок этади.
Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина ва аёллар ўртасида 71-ўринни эгаллаган Юлия Путинцева иштирок этади. Шунингдек, Хитойдаги саралаш турнирида яхши натижа кўрсатган рейтингда 283-ўриндаги Зарина Дияс махсус таклифнома олди.
Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи ракеткаси Анна Данилина турнирда қатнашади.
Шунингдек, Тимофей Скатов ҳозирча саралаш турнирларида Қозоғистондан иштирок этиши маълум. Қолганлари кейинроқ аниқланади.
Австралия очиқ чемпионати 12 январдан 1 февралгача Мельбурн шаҳрида бўлиб ўтади.
Икки йил олдин Е. Рибакина финалга қадар етиб борган ва беларуслик Арина Соболенкога ютқазган эди.
Эслатиб ўтамиз, 18 ёшли Амир Омарханов жаҳон рейтингида яна бир энг яхши натижага эришди.