Австралия очиқ чемпионати: Занғар Нурланули илк бор ярим финалга йўл олди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, 17 ёшли Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасида Австралия очиқ чемпионатининг ярим финалига йўлланма олди.
Ўсмирлар ўртасида жаҳон рейтингида 12-ўринда турган Заңғар турнирнинг 8-ракеткаси сифатида қайд этилган.
У чорак финалда Гонконг вакили Кай Томпсонга қарши ўйнади. Биринчи сетда гонконглик теннисчи 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Қизғин курашга тўла ўйинда иккинчи сетда қозоғистонлик теннисчи тай-брейкда жавоб қайтарди – 7:6.
Ҳал қилувчи, учинчи сетда ҳисоб 3:1 бўлган пайтда Томпсон тўп узатганида, Занғар оёғидан жароҳат олди. Қийинчилик билан юрган бўлса-да, у брейк қила олди – 4:1. Аммо кейинги геймда ўз геймини ютқазди – 4:2. Шунга қарамай, ўйинда тўп узатганда имкониятни қўлдан бой бермади – 6:4.
2 соат 50 дақиқа давом этган қизғин баҳсда Занғар 3 та эйс билан бирга 13 та брейк-пойнтнинг 4 тасини ўз ҳисобига ёзди. Томпсон 4 та эйс, 4 та брейк (12 та брейк-пойнт) билан кўзга тушди. Шу тариқа, Занғар Нурланули спорт йўлида илк бор Австралия очиқ чемпионатининг ярим финалига чиқди.
Унинг навбатдаги рақиби кейинроқ маълум бўлади. З.Нурланули ўтган йили ўсмирлар ўртасида қозоғистонликлардан илк бор АҚШ очиқ чемпионатининг ярим финалигача етган эди.
— Бугун шундай ўйинда ғалаба қозонганимдан хурсандман. Кейинги ўйингача жароҳатимни даволаб, ўзимни тиклашга ҳаракат қиламан. Ярим финалга чиқиб, бир мақсадимни амалга оширдим. Энди Австралия чемпионатида титул олмоқчиман, — деди Қозоғистоннинг ёш юлдузи баҳсдан сўнг.
Эслатиб ўтамиз, Australian Open турнирида Елена Рибакина иккинчи марта чемпионлик унвони учун курашади.