Australian Open: Юлия Путинцева илк бор тўртинчи босқичга чиқди
АSTANА. Kazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 94-ракеткаси Юлия Путинцева Австралия очиқ чемпионатининг тўртинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи учинчи босқичда жаҳон рейтингининг 112-ўрнида турган туркиялик, 23 ёшли Зейнеп Сўнмез билан куч синашди.
З.Сўнмез ушбу мусобақада сенсация яратиб, "Катта дубулға" турнирида ўз рақибини енгган илк туркиялик теннисчи бўлган эди. 31 ёшли қозоғистонлик спортчи эса анча тажрибалидир. Аммо у бугунгача Австралия очиқ чемпионатида учинчи босқичдан ўта олмаганди.
Кўпчилик мухлислар туркиялик теннисчини қўллаб-қувватлашди.
Биринчи сетда Ю.Путинцева 5:2 ҳисобида олдинга ўтиб, мақсадига эришди — 6:3.
Юлия иккинчи сетни брейк билан бошлади — 2:0. Бироқ Зейнеп ҳисобни тенглаштира олди — 3:3. Ҳисоб 5:5 бўлганида, Путинцева брейк қилиб, матчга тўп берган бўлса-да, бу имкониятни қўлдан чиқарди. Тай-брейкда Сўнмез муваффақиятли ўйнади — 7:6 (7:3).
Учинчи, ҳал қилувчи сетда Путинцева 3:0 ҳисобида олдинга ўтган бўлса-да, Сўнмез ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди. Аммо қозоғистонлик теннисчи яна брейк қилди — 5:3. Бу сафар у ўйинни ғалаба билан якунлади — 6:3.
2 соат 36 дақиқа давом этган қизғин баҳсда Ю.Путинцева 2 та эйс билан бирга 13 та брейк-пойнтнинг 6 тасини фойдаланди. Сўнмез 1 эйс, 4 та брейк билан (13 та брейк-пойнт) чекланди.
Юлия Путинцева чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 8-ракеткаси, италиялик Жасмин Паолини ёки рейтингда 27-ўриндаги америкалик, 18 ёшли Ива Йович ўйинининг ғолиби билан беллашади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига ўтди.