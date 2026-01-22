Australian Open: Анна Данилина иккинчи босқичга чиқди
АSTANА. Kazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Австралия очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига чиқди.
Мусобақанинг 7-ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган қозоғистонлик теннисчи сербиялик Александра Крунич билан биргаликда дастлабки учрашувини россиялик Елена Приданкина — америкалик Куинн Глисонга ўтказди.
Биринчи партияда Қозоғистон-Сербия жуфтлиги 7:5 ҳисоби билан устунликни қўлга киритди. Иккинчисида Россия-Америка жуфтлиги ҳисобни тенглаштирди — 6:4.
Учинчи сетда Данилина — Крунич рақибларга ҳеч қандай имконият қолдирмади — 6:0.
2 соат 21 дақиқа давом этган қизғин баҳсда Данилина — Крунич 2 та эйс билан бирга 9 та брейк-пойнтнинг 7 тасини мукаммал амалга оширди. Приданкина — Глисон 11 брейк-пойнтнинг 4 тасини амалга оширди.
Анна Данилина — Александра Крунич учинчи босқичга чиқиш учун австралияликлар Дарья Касаткина — Арина Родионова билан беллашади.
Австралия чемпионатида якка тартибда Қозоғистондан Елена Рыбакина, Юлия Путинцева ва Александр Бублик мусобақани давом эттирмоқда. А.Данилина америкалик Жеймс Трейси билан бирга миксда ҳам иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, Александр Бублик учинчи босқичга чиқди.