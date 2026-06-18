Атирауда Президент телерадиокомплексининг "Хроникадан - болашаққа" номли кинолекторийси бўлиб ўтди
ATYRAU. Кazinform – Бу сафар Президент телерадиокомплексининг 30 йиллигига бағишланган лойиҳа мамлакатнинг ғарбий ҳудудига қадам қўйди. Ақтаудан кейин эстафетани Атирау қабул қилди ва вилоят марказида "Серт" ҳужжатли фильми намойиш этилди.
Фильмда 2024 йил баҳорида Қозоғистоннинг бир нечта ҳудудларида, жумладан, Атирау вилоятида содир бўлган сув тошқинларининг оқибатлари, уйсиз қолган қозоғистонликларнинг тақдири ва бу қийин даврда мамлакат фуқароларининг бирлиги ҳақида ҳикоя қилинади.
Кутилмаган табиий офат бутун мамлакат учун катта синов бўлди. Бироқ, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг кўмаги туфайли офат оқибатлари тезда бартараф этилди ва аҳоли ўз уйларига қайтди.
Атирау вилояти Маданият ва тилларни ривожлантириш департаменти бошлиғи Абил Жоламановнинг сўзларига кўра, бундай ҳужжатли фильмлар жамият ва давлат қийинчиликларга дуч келганда қандай бирлашишини ва шунинг учун кенг аудиторияга лойиқ эканлигини кўрсатади.
“Фильм одамлар бошидан кечирган табиий офат кўламини акс эттиради. Кадрларда фавқулодда вазият пайтидаги интенсив ишлар, инсон ҳаётини сақлаб қолишга қаратилган ҳар бир ҳаракат кўрсатилган. Давлат раҳбарининг бевосита назорати туфайли жабрланганларга тезкор ёрдам кўрсатиш мумкин бўлди”, — деди Жоламанов.
Эслатиб ўтамиз, "Хроникадан - болашаққа" номли кенг кўламли кинолекторийси Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплексининг 30 йиллиги шарафига ўтказилмоқда. 21 майда Астанада бошланган ушбу йирик таълим лойиҳаси Қизилўрда, Туркистон, Чимкент, Тараз ва Ақтау шаҳарларига ташриф буюрган. Ҳозирда у ғарбий йўналиш бўйлаб давом этмоқда, унга Орал ва Ақтўбе шаҳарлари ҳам киради.
Шундан сўнг кинолекторий Ўскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Қостанай, Жезқазған, Қарағанди, Кўкшетау, Талдиқўрғон ва Қонаев шаҳарларида бўлиб ўтади. Лойиҳа 25 сентябрда Алмати шаҳрида якунланади. Фильмлар намойишига кириш бепул.