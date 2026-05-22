Астанада Президент телерадиокомплексининг «Хроникадан – болашаққа» номли кинолекторийси бошланди
ASTANА. Кazinform – 2026 йил 21 май куни Астанада Президент телерадиокомплексининг «Хроникадан – болашаққа» номли республика кинолекторийсининг таыдимот маросими бўлиб ўтди.
Қозоғистон Республикаси Президенти телерадиокомплексининг 30 йиллиги доирасида амалга ошириладиган ушбу кенг кўламли таълим лойиҳаси оммавий маданият ва когнитив таълимни бирлаштирган ноёб платформага айланиб бормоқда.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек: "Кино ва санъат миллий маданиятимизни жаҳон саҳнасида тарғиб қилиш ва мамлакатимиз билан фахрланиш туйғусини уйғотишнинг муҳим воситасига айланиб бормоқда".
ARAL ҳужжатли фильмининг тақдимоти пойтахтдаги Kinopark кинотеатрида бўлиб ўтди. Бу бутун умрини Орол денгизида балиқ овлашга бағишлаган Кунтуған Турғунбаев ҳақидаги портрет-фильм. Ҳужжатли фильм Президент телерадиокомплексининг хусусий ишлаб чиқариш базаси бўлган Ҳужжатли фильмлар маркази томонидан суратга олинган.
Марказ директори Ақилбек Шалжанов омма олдида нутқ сўзлади.
— Кинолекторий «Хроникадан – болашаққа» деб номланиши бежиз эмас. Хроника — бу ўтмишдан ҳикоя, камерага туширилган ва кадрда сақланган тарих. Ҳужжатли фильмлар маркази мустақил Қозоғистон хроникасини тўплашда давом этмоқда. Кинолекторий — шунчаки фильм намойиши эмас, балки ҳақиқий мулоқот, эркин суҳбатдир. Муаллифлар билан учрашув, Қозоғистоннинг келажаги ҳақида мунозаралар ва баҳслар кутмоқда, — деди Ҳужжатли фильмлар маркази директори.
ARAL ҳужжатли фильми томошабинлар орасида айниқса машҳур бўлди. Намойишдан сўнг ижодий гуруҳ вакиллари режиссёр, сценарий муаллифи, продюсер ва муҳаррир билан учрашишди.
Намойишдан сўнг Қозоғистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси, жамоат арбоби Б. Омаров ҳужжатли фильм ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
— Ҳужжатли фильмнинг ижодий жамоаси Орол денгизини объект сифатида ва оқсоқол Кунтуғанни бош қаҳрамон сифатида жуда муваффақиятли танлади. Агар Орол денгизи ҳақидаги аввалги фильмларда фақат фожиа тасвирланган бўлса, бу фильм бош қаҳрамон орқали денгизнинг қайтишига умид бағишлади. Президент телерадиокомплекси ва Ҳужжатли фильмлар маркази ижодий жамоасини бундай бой дунёнинг чиқиши билан табриклайман, — деди у.
Кечқурун ҳеч ким кутмаган энг таъсирли лаҳзаси фильмнинг бош қаҳрамони балиқчи Кунтуған Турғунбаевнинг томошабинлар орасида бўлиши бўлди. У ҳужжатли фильмни меҳмонлар билан биринчи марта катта экранда томоша қилди. Бош қаҳрамон жамоатчилик билан учрашиш ва ўз тажрибалари билан ўртоқлашиш учун Орол туманининг Каратерен қишлоғидан махсус ташриф буюрган эди. Балиқчининг самимий ҳикояси кўпчиликни бефарқ қолдирмади.
— Менинг бутун умрим шу Орол денгизи бўйида ўтди. Денгиз бизнинг ўтмишимиз, бугунимиз ва келажагимиздир. Ватандошларим номидан Президентимиз Қасим-Жомарт Тоқаевга чуқур миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Халқ унинг Орол денгизи ва унинг аҳолисига кўрсатган самимий ғамхўрлигини ҳеч қачон унутмайди. Фильм муаллифларига минглаб раҳмат. Бугун бу ерда бўлиш ва Орол денгизи унутилмаганини кўриш мен учун катта шараф, — деди Кунтуған Турғунбаев.
Бугунги кунда Орол денгизи тақдири нафақат балиқчи Кунтуған Турғунбаевнинг шахсий қайғуси, балки халқаро сиёсатнинг долзарб мавзуси ҳамдир. Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан минтақа мамлакатлари Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармаси ишини фаоллаштирдилар. Денгизни тиклаш бўйича қўшма лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Энди Шимолий Орол денгизидаги сув ҳажми ортиб бормоқда. Балиқчилик кўпаймоқда. Қишлоқларда ҳаёт жонланмоқда. Минтақа дунё харитасига ҳаёт ва янги имкониятлар маскани сифатида қайтмоқда.
Республика кинолекторийси Қозоғистоннинг 20 та шаҳрини қамраб олади. Астанадан сўнг фильм намойиши Чимкент, Қизилўрда, Туркистон, Тараз, Ақтау, Атирау, Орал, Ақтўбе, Ўскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Қостанай, Жезказған, Қарағанди, Кўкшетау, Талдиқорған ва Қонаевда давом этади.
Якуний намойиш 25 сентябрь куни Алматида бўлиб ўтади. Президент телерадиокомплексининг энг яхши ҳужжатли фильмлари кинолекторий давомида намойиш этилади. Намойишлар вилоят ҳокимликлари кўмагида ҳудудий кинотеатрларда бўлиб ўтади. Томошабинлар учун кириш бепул.
Намойишлар тақвими ва кинолекторий дастури Президент телерадиокомплексининг расмий ресурсларида ва ҳамкор платформаларда эълон қилинади. Томошабинлар киномаъруза тақвими билан олдиндан танишиб, ўз шаҳарларидаги намойишда иштирок этишлари мумкин.
«Хроникадан – болашаққа» республика кинолекторийсининг асосий мақсади Қозоғистоннинг замонавий тарихини ҳикоя қилувчи ҳужжатли фильмларни оммалаштиришдир. Ушбу лойиҳа Президент телерадиокомплексининг мамлакат ҳаётидаги муҳим воқеаларни ёзиб олиш орқали давлатнинг видеохроникасини яратиш бўйича миссиясини давом эттиради.
