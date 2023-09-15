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    12:37, 15 Сентябр 2023 | GMT +6

    Астаналик велоспортчилар «Словения тури»нинг иккинчи босқичида кучли учликдан жой олди

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    Фото: Sports.kz.
    «Словения тури» кўп кунлик велопойгасининг иккинчи босқичи бўлиб ўтди. Босқич чизиғини биринчи бўлиб «Soudal-Quick Step» жамоасидан бельгиялик Тим Мерлиер кесиб ўтди. Иккинчи ўринни «Астана» жамоасидан голландиялик Кейс Бол эгаллади. Кучли учликни «Jumbo-Visma» жамоасидан америкалик Колби Симмонс якунлади, дея хабар беради Kazinform sports.kzга таяниб.

    Қолган «Астана» жамоасидан велоспортчилар босқични қуйидаги натижалар билан якунлади: Микеле Гадзоли – 51-м, Евгений Федоров – 53-м, Глеб Сирица – 54-м.

    «Словения тури». Иккинчи босқич:

    Prešov — Poprad. 143.9 километр

    1. Тим Мерлиер (Бельгия, «Soudal-Quick Step») – 3:25:53

    2. Кейс Бол (Нидерландия, «Астана»)

    3. Колби Симмонс (АҚШ, «Jumbo-Visma»)

    51. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») - +0:22

    53. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») - +0:32

    54. Глеб Сирица (Россия, «Астана») - +0:38

    Умумий рейтинг:

    1. Реми Каванья (Франция, «Soudal-Quick Step») - 7:09:04

    2. Мулу Хайлемайкл (Эфиопия, «Caja Rural-Seguros RGA») - +1:55

    3. Каспер Асгрен (Дания, «Soudal-Quick Step») – +2:16

    15. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») - +5:25

    71. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») - +7:59

    72. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») - +8:09

    73. Глеб Сирица (Россия, «Астана») - +8:15

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