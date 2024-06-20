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    18:16, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент таҳсил олган Хитой университетининг филиали Астанада очилади

    вуз
    Фото: studyinchinas.com

    ASTANA. Kazinform - ҚР Таълим вазири Саясат Нурбек Астана шаҳрида Пекин тиллар ва маданият университети филиали очилишини маълум қилди — Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу университетда хитой тилини ўрганган, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    “Хитой Халқ Республикаси Президентининг ташрифи доирасида Пекин тиллар ва маданият университетининг филиали очилади – бу Хитойдаги етакчи тилшунослик, таржимонлик ва педагогика университетидир. У Хитой БМТ деб аталади. Ушбу университетнинг асосий битирувчиси Президентимиз Қасим-Жомарт Кемелевичдир. Совет даврида у ерда хитой тилини ўрганган. Расмий очилиш июль ойининг бошида бўлиб ўтади. Ва бу биринчи HSK сертификатлаш маркази бўлади - бу TOEFL ёки IELTS каби Хитой сертификати. Шу боис хитой тилини ўрганган ҳар бир киши ҳеч қаерга бормаслиги, Астанада топшириши мумкин”, - деди вазир Саясат Нурбек.

    Университет филиали ЭКСПО ҳудудида жойлашади.

    Теглар:
    Астана Хитой ОТМ Олий таълим муассасалари ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
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