    Астанада қор, Алматида яхвонлик, Чимкентда ёғингарчилик: уч кунлик об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform - "Қазгидромет" РДК Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларида 26-28 январь кунлари учун яқин уч кунлик қисқа муддатли об-ҳаво маълумотларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    метель, боран, снег, қар
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Синоптиклар январь ойининг сўнгги кунларида Алмати ва Чимкентда йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши, шунингдек Астанада кучли совуқ кузатилиши ҳақида ҳайдовчиларни ва пиёдаларни огоҳлантиради.

    Астана

    26 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, вақт-вақти билан қор ёғиши мумкин. Шарқий ва шимоли-шарқий шамоллар кечаси 2–7 м/с, кундузи 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси -20 дан -22°C гача совуқ, кундузи -13 дан -15°C гача совуқ бўлади.

    27 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кечаси қор ёғиши мумкин. Шимоли-шарқий шамол 9–14 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси -20…–22°C гача, кундузи -15…–17°C гача совуқ бўлади.

    28 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, ёғингарчиликсиз. Шимоли-шарқий шамол 9–14 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси -24 дан -26°C гача, кундузи -17 дан -19°C гача совуқ бўлади.

    Алмати

    26 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, ёғингарчиликсиз. Кечаси туман, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Жануби-шарқий шамол 2-7 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -5 дан -7°C гача, кундузги ҳарорат: 0 дан +2°C гача бўлади.

    27 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, ёғингарчиликсиз. Баъзан туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Шимоли-шарқий шамол 3–8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -5 дан -7°C гача, кундузги ҳарорат: +1 дан +3°C гача бўлади.

    28 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кундузи ёмғир ва қор ёғади. Баъзан туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Шимоли-шарқий шамол 3–8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -3 дан -5°C гача, кундузги ҳарорат: 0 дан +2°C гача бўлади.

    Чимкент

    26 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кечаси ва эрталаб қор ёғади. Баъзан туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Жануби-шарқий шамол 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -1 дан -3°C гача, кундузги ҳарорат: +3 дан +5°C гача бўлади.

    27 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кундузи ёғингарчилик (ёмғир, қор) ёғади. Кечаси ва эрталаб туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлади. Шимоли-шарқий шамол 8–13 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: 0 дан -2°C гача, кундузги ҳарорат: +1 дан +3°C гача бўлади.

    28 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кундузи ёғингарчилик (ёмғир, қор) ёғади. Кечаси ва эрталаб туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлади. Шимоли-шарқий шамол шимоли-ғарбга 8–13 м/с тезликда эсади. Кечаси ва кундузги ҳарорат 0 дан -2°C гача бўлади.

    Чимкент Об-ҳаво Алмати Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
