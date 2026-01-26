Астанада қор, Алматида яхвонлик, Чимкентда ёғингарчилик: уч кунлик об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform - "Қазгидромет" РДК Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларида 26-28 январь кунлари учун яқин уч кунлик қисқа муддатли об-ҳаво маълумотларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Синоптиклар январь ойининг сўнгги кунларида Алмати ва Чимкентда йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши, шунингдек Астанада кучли совуқ кузатилиши ҳақида ҳайдовчиларни ва пиёдаларни огоҳлантиради.
Астана
26 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, вақт-вақти билан қор ёғиши мумкин. Шарқий ва шимоли-шарқий шамоллар кечаси 2–7 м/с, кундузи 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси -20 дан -22°C гача совуқ, кундузи -13 дан -15°C гача совуқ бўлади.
27 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кечаси қор ёғиши мумкин. Шимоли-шарқий шамол 9–14 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси -20…–22°C гача, кундузи -15…–17°C гача совуқ бўлади.
28 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, ёғингарчиликсиз. Шимоли-шарқий шамол 9–14 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси -24 дан -26°C гача, кундузи -17 дан -19°C гача совуқ бўлади.
Алмати
26 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, ёғингарчиликсиз. Кечаси туман, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Жануби-шарқий шамол 2-7 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -5 дан -7°C гача, кундузги ҳарорат: 0 дан +2°C гача бўлади.
27 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, ёғингарчиликсиз. Баъзан туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Шимоли-шарқий шамол 3–8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -5 дан -7°C гача, кундузги ҳарорат: +1 дан +3°C гача бўлади.
28 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кундузи ёмғир ва қор ёғади. Баъзан туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Шимоли-шарқий шамол 3–8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -3 дан -5°C гача, кундузги ҳарорат: 0 дан +2°C гача бўлади.
Чимкент
26 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кечаси ва эрталаб қор ёғади. Баъзан туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда. Жануби-шарқий шамол 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: -1 дан -3°C гача, кундузги ҳарорат: +3 дан +5°C гача бўлади.
27 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кундузи ёғингарчилик (ёмғир, қор) ёғади. Кечаси ва эрталаб туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлади. Шимоли-шарқий шамол 8–13 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси: 0 дан -2°C гача, кундузги ҳарорат: +1 дан +3°C гача бўлади.
28 январь: Ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, кундузи ёғингарчилик (ёмғир, қор) ёғади. Кечаси ва эрталаб туман тушади, йўлларда яхвонлик ҳосил бўлади. Шимоли-шарқий шамол шимоли-ғарбга 8–13 м/с тезликда эсади. Кечаси ва кундузги ҳарорат 0 дан -2°C гача бўлади.