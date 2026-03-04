Астанада бадиий гимнастика бўйича «ALEM CUP» халқаро турнирлари серияси бўлиб ўтади
АSTANА.Кazinform - Астана шаҳрида яқин ва узоқ хориждан 1000 дан ортиқ спортчиларни бирлаштирувчи «ALEM CUP» халқаро бадиий гимнастика турнирлари серияси бўлиб ўтади, деб ёзади шаҳар ҳокимлиги расмий веб-сайти.
Тадбир юқори даражадаги мусобақаларни ўтказиш учун тўлиқ жиҳозланган Qazaqstan Athletics спорт мажмуаси базасида ташкил этилади.
Турнирлар серияси қуйидаги тартибда ўтказилади:
1. «FIG ALEM CUP» — 8, 9, 10 март. Мусобақада Қозоғистон, Италия, Кипр, Сурия, Канада ва Қирғизистондан 60 дан ортиқ лицензияга эга гимнастикачилар иштирок этади. «FIG ALEM CUP» — бу Халқаро гимнастика федерацияси (FIG) расмий лицензиясига эга спортчилар иштирок этадиган халқаро турнир. Мусобақа терма жамоаларнинг энг яхши вакилларини бирлаштирадиган ва спорт дипломатияси ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлайдиган муҳим платформа ҳисобланади. Турнирнинг тантанали очилиш маросими 8 март куни бўлиб ўтади.
2. «ALEM CUP» республика турнири - 9 ва 10 март. Дастурга мувофиқ ушбу мусобақада Қозоғистон Республикасининг 200 дан ортиқ гимнастикачилари ва спорт усталари иштирок этади. Республика турнири юқори тоифали спортчилар учун асосий миллий платформалардан бири бўлиб, миллий терма жамоанинг кадрлар захирасини шакллантиришга ҳисса қўшади. Тантанали очилиш 9 март куни бўлиб ўтади.
3. «ASTANA CUP» ва «ALEM BABY CUP» халқаро турнирлари - 7 ва 8 март. Ушбу мусобақаларда Исроил, Россия, Канада, Португалия, Арманистон ва Қозоғистондан 800 га яқин гимнастикачи иштирок этади.
Турнирлар барча ёш тоифаларини қамраб олади — энг ёш иштирокчилардан тортиб, юқори разрядли спортчиларгача, шу жумладан биринчи мусобақаларида иштирок этаётган гимнастикачиларгача. Ушбу мусобақалар оммавий спортни ривожлантириш, бадиий гимнастикани тарғиб қилиш ва халқаро спорт алоқаларини мустаҳкамлашга қаратилган.
Турнирлар серияси Туризм ва спорт вазирлиги, Астана шаҳри Жисмоний тарбия ва спорт бошқармаси, Қозоғистон Миллий гимнастика федерацияси ва Шаҳар гимнастика турлари федерацияси кўмагида ўтказилмоқда.
«ALEM CUP» турнирлари серияси бадиий гимнастикани ривожлантириш ва Қозоғистоннинг халқаро мусобақалар маркази сифатидаги имиджини мустаҳкамлашга қаратилган муҳим халқаро спорт тадбиридир.
Эслатиб ўтамиз, Спорт гимнастикаси бўйича Бокуда бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида Қозоғистондан кимлар иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.