    16:10, 03 Март 2026 | GMT +5

    Спорт гимнастикаси: Бокуда бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида Қозоғистондан кимлар иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – Халқаро гимнастика федерацияси (FIG) Озарбайжоннинг Боку шаҳрида бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.

    Спорт гимнастикаси
    Фото: ҚР МОҚ

    – Турнир 5-8 март кунлари бўлиб ўтади, — деб хабар берди Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати.

    Қозоғистон терма жамоасидан мусобақада қуйидаги спортчилар иштирок этади:

    – Милад Карими

    – Нариман Қурбанов

    – Дмитрий Патанин

    – Диас Тойшибек

    – Зейнолла Идрисов

    – Эвелина Ежова

    – Радмилла Тарасова

    Эслатиб ўтамиз, Нариман Қурбанов спорт гимнастикаси бўйича Осиё чемпиони бўлди.

