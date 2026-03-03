16:10, 03 Март 2026 | GMT +5
Спорт гимнастикаси: Бокуда бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида Қозоғистондан кимлар иштирок этади
ASTANА. Кazinform – Халқаро гимнастика федерацияси (FIG) Озарбайжоннинг Боку шаҳрида бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
– Турнир 5-8 март кунлари бўлиб ўтади, — деб хабар берди Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Қозоғистон терма жамоасидан мусобақада қуйидаги спортчилар иштирок этади:
– Милад Карими
– Нариман Қурбанов
– Дмитрий Патанин
– Диас Тойшибек
– Зейнолла Идрисов
– Эвелина Ежова
– Радмилла Тарасова
Эслатиб ўтамиз, Нариман Қурбанов спорт гимнастикаси бўйича Осиё чемпиони бўлди.