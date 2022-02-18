10:10, 18 Феврал 2022 | GMT +6
«Аstana» велопойгачиси «Вольта Алгарве»нинг иккинчи босқичи шоҳсупасидан жой олди
NUR-SULTAN. Кazinform - Португалия йўлларида «Вольта Алгарве» кўп кунлик велопойгасининг иккинчи босқичи бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Босқичдаги ғалабани «Groupama-FDJ» жамоасининг франциялик пойгачиси Давид Гудю қўлга киритди. «Аstana»дан италиялик Самуэле Баттистелла иккинчи бўлди. Учинчи ўринда «INEOS Grenadiers» вакили британиялик Итан Хейтер.
Вольта Алгарве. Иккинчи босқичи Portimao - Lagos. 199,1 километр
1. Девид Гудю (Франция, «Groupama-FDJ») - 4:50:51
2. Самуэле Баттистелла (Италия, «Аstana») - +0:02
3. Итан Хейтер (Буюк Британия, «INEOS Grenadiers»)