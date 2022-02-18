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    10:10, 18 Феврал 2022 | GMT +6

    «Аstana» велопойгачиси «Вольта Алгарве»нинг иккинчи босқичи шоҳсупасидан жой олди

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Португалия йўлларида «Вольта Алгарве» кўп кунлик велопойгасининг иккинчи босқичи бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Босқичдаги ғалабани «Groupama-FDJ» жамоасининг франциялик пойгачиси Давид Гудю қўлга киритди. «Аstana»дан италиялик Самуэле Баттистелла иккинчи бўлди. Учинчи ўринда «INEOS Grenadiers» вакили британиялик Итан Хейтер.

    Вольта Алгарве. Иккинчи босқичи Portimao - Lagos. 199,1 километр

    1. Девид Гудю (Франция, «Groupama-FDJ») - 4:50:51

    2. Самуэле Баттистелла (Италия, «Аstana») - +0:02

    3. Итан Хейтер (Буюк Британия, «INEOS Grenadiers»)

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