“Астана” велопойгачиси “Тур де Франс”нинг сўнгги босқичида иккинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform — «Тур де Франс-2025» велопойгасининг якуний, 21-босқичи якунланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
Ғолиб бельгиялик Ваут ван Арт Team Visma | Lease a Bike клубидан. “Астана” жамоасининг италиялик чавандози Давиде Баллерини иккинчи бўлди. Учинчи ўрин Bahrain Victorious жамоасидан словениялик Матей Мохоричга насиб этди.
«Тур де Франс-2025». 21-босқич
Мант-ла-Виль – Елисей майдони (Париж)
1. Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) — 2:05:33
2. Давиде Баллерини (Италия, «Астана»)
3. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious)
9. Майк Тёниссен (Нидерландия, «Астана»)
95. Симоне Веласко (Италия, «Астана»)
127. Серхио Игита (Колумбия, «Астана»)
140. Клеман Шампуссен (Франция, «Астана»)
150. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)
Умумий ҳисоб:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates-XRG) — 76:00:32
2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — +4:24
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull-BORA-hansgrohe) — +11:09
14. Серхио Игита (Колумбия, «Астана») — +1:08:19
38. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +2:41:31
44. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +2:54:34
80. Майк Тёниссен (Нидерланды, «Астана») — +3:49:28
85. Клеман Шампуссен (Франция, «Астана») — +3:53:27
135. Давиде Баллерини (Италия, «Астана») — +5:20:28