«Астана» велопойгачиси «Трофео Пальма» мусобақасида совринли ўринни қўлга киритди
АSTANА. Kazinform — Испанияда «Challenge Mallorca» сериясининг якуний бир кунлик мусобақаси бўлиб ўтди.
Мусобақа оммавий спринт билан якунланди. XDS Astana Team велопойгачиси Макс Кантер финишга 250 метр қолганда спринтнинг олдига ўтиб, натижада иккинчи ўринни қўлга киритди.
Red Bull–BORA–hansgrohe жамоаси аъзоси, бельгиялик Арне Марит ғолиб бўлди, унинг жамоадоши, италиялик Алессио Магагнотти учинчи ўринни эгаллади.
Мусобақа якунланганидан сўнг Қозоғистон терма жамоасининг немис спринтери Макс Кантер жамоанинг мувофиқ ишини юқори баҳолади.
— Мусобақа давомида кўрсатилган қўллаб-қувватлаш учун жамоага миннатдорчилик билдирмоқчиман. Биз бугунги кун учун яхши режа туздик ва ҳаммаси биз ўйлагандай бўлди. Жароҳат сабабли Глеб Сирица мусобақадан чиқиб кетди, финалда унинг ўрни сезилди. Майк Тениссен бир километр белгидан финишгача ажойиб ўзгариш қилди, бу охирги 400 метргача давом этди. У ерда паст тезликда бироз эртароқ чиқишга тўғри келди. Натижада финишга биринчи бўлиб келолмадик. Шунга қарамай, бизда иккинчи совринли ўрин бор, шунинг учун биз бу мусобақани яхши кайфият билан якунлаймиз. «Challenge Mallorca»да машғулот йиғини бор, — деди Макс Кантер.
«Challenge Mallorca» сериясининг беш мусобақаси натижаларига кўра XDS Astana Team жамоаси ҳисобида икки совринли ўрин мавжуд. Хусусан, Макс Кантернинг иккинчи ўрни ва «Trofeo Serra Tramuntana» мусобақасида Кристиан Скаронининг учинчи ўрни.
Эслатиб ўтамиз, “Астана” велопойгачиси “Тур де Франс”нинг сўнгги босқичида иккинчи ўринни эгаллади.