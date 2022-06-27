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    20:29, 27 Июн 2022 | GMT +6

    «Астана» велоклуби «Тур де Франс» пойгасида иштирок этадиган таркибини эълон қилди

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    NUR-SULTAN. Кazinform – Аstana Qazaqstan Team велоклуби мавсумнинг асосий мусобақаси - «Тур де Франс» пойгасида иштирок этадиган таркибини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform.

    Магистрал йўлда кўп кунлик велопойга 1-24 июл кунлари ўтказилиши режалаштирилган.

    Қозоғистон терма жамоаси 8 нафар спортчидан иборат.

    Улар - Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Дмитрий Груздев (Қозоғистон), Жо Домбровски (АҚШ), Алексей Луценко (Қозоғистон), Жанни Москон (Италия), Симоне Веласко (Италия) ва Андрей Зайц (Қозоғистон).

    Мусобақа спорт директорлари: Александр Шефер (Қозоғистон), Бруно Ченьялта (Италия), Стефано Занини (Италия).

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