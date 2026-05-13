"Астана" футболчиси Жаҳон чемпионатида иштирок этади
ASTANА. Кazinform - Пойтахтнинг "Астана" жамоаси ўйинчиси Иван Башич Босния ва Герцеговина терма жамоаси таркибида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этади.
Бу ҳақда жамоа матбуот хизмати хабар берди.
"Астана" футбол клуби ўйинчиси Иван Башич ўз мамлакати терма жамоасига таклифнома олди. Бир ойдан сўнг у Жаҳон чемпионатини Босния ва Герцеговина терма жамоаси билан бошлайди. Унинг гуруҳ босқичидаги рақиблари — Канада, Швейцария ва Қатар.
Иван Башич 2002 йил 30 апрелда туғилган. Футболчи Босниянинг «Зриньски» клуби битирувчиси. Сўнгги йилларда у Россия чемпионатида "Оренбург" сафида ўйнаган. У "Астана" сафида 8-рақам остида майдонга чиқади.
2023 йилдан бери у Босния ва Герцеговина терма жамоасида ўйнаб келмоқда.
Нуфузли мусобақада биринчи марта 48 та жамоа иштирок этади. Ҳар бир гуруҳдан энг яхши иккита жамоа ва 12 жамоадан энг яхши учинчи ўринни эгаллаган саккизта жамоа 1/8 финалга йўл олади.
Мезбонлар - АҚШ, Мексика ва Канададан ташқари, қуйидаги жамоалар илгари Жаҳон чемпионати финалига йўлланма олган: Европадан Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Нидерландия, Германия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Испания, Шотландия, Англия, Туркия, Швеция, Чехия, Босния ва Герцеговина; Осиёдан Япония, Эрон, Ўзбекистон, Жанубий Корея, Иордания, Австралия, Саудия Арабистони, Қатар; Жанубий Америкадан Аргентина, Бразилия, Эквадор, Колумбия, Парагвай; Шимолий Америкадан Марокаш, Тунис, Миср, Жазоир, Гана, Кабо-Верде, Жанубий Африка, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Конго Демократик Республикаси; Тинч океанидан Кюрасао, Гаити, Панама; ва Океания минтақасидан Янги Зеландия.
Турнир 39 кун (11 июнь — 19 июль) давом этади ва АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон терма жамоаси Жаҳон чемпионати саралаш босқичидан чиқа олмаяпти. Ҳозиргача қозоғистонликлар икки марта Уелс (1:3, 0:1), Шимолий Македония (0:1), Бельгия (0:6) жамоаларига ютқазишди, Шимолий Македония ва Бельгия билан дуранг ўйнашди (1:1) ва Лихтенштейнни икки марта мағлуб этишди (4:0, 2:0).