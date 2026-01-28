Astana, Almati va Chimkent: -27°C gacha sovuq, 3 daraja yuqori harorat va kuchli yog‘ingarchilik kutiladi
ASTANA. Kazinform - Keyingi uch kun ichida Astanada harorat -27°C gacha, Almatida 3°C gacha iliq va Chimkentda kuchli yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmoqda. 2026-yil 28, 29 va 30-yanvar kunlari uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi, deb xabar beradi Kazinform Qazgidrometga tayanib.
Astana uchun ob-havo ma'lumoti
28-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, vaqti-vaqti bilan yengil qor yog‘adi. Shimoli-sharqiy shamol 1-6 m/s tezlikda esadi. Kechasi havo harorati: -25-27°C gacha, kunduzi: -15-17°C gacha bo‘ladi.
29-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik yo'q. Kechasi va ertalab tuman. Janubi-g‘arbiy shamol 5-10 m/s. Kechasi havo harorati: -20-22°C, kunduzi: -10-12°C.
30-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchiliksiz. Kechasi va ertalab tuman. Janubi-g‘arbiy shamol 5-10 m/s tezlikda esadi. Kechasi havo harorati: -15-17°C gacha, kunduzi: -8-10°C gacha bo‘ladi.
Almati uchun ob-havo ma’lumoti
28-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, ertalab va kunduzi yog‘ingarchilik (yomg‘ir va qor) bo‘ladi. Kechasi va ertalab tuman tushadi, yo‘llarda yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shimoli-sharqiy shamol 3-8 m/s tezlikda esadi. Kechasi harorat -3-5°C gacha, kunduzgi harorat +1-3°C gacha bo‘ladi.
29-30-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchiliksiz. Kechasi va ertalab tuman tushadi. Shimoli-sharqiy shamol 3-8 m/s tezlikda esadi. Kechasi harorat -5-7°C gacha, kunduzgi harorat -2-4°C gacha bo‘ladi.
Chimkent uchun ob-havo ma’lumoti
28-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik bo‘ladi, ertalab va tushdan keyin vaqti-vaqti bilan kuchli yog‘ingarchilik (yomg‘ir va qor) bo‘ladi. Vaqti-vaqti bilan yer osti qorlari, yer muzlashi va tuman tushadi. Janubi-g‘arbiy shamol 8-13 m/s tezlikda, 15-20 m/s gacha kuchayadi. Kechasi va kunduzi havo harorati 0+2°C gacha bo‘ladi.
29-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, kechasi va ertalab qor yog‘adi va tuman tushadi. Yo‘llarda yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shimoli-sharqiy shamol 8-13 m/s tezlikda esadi. Kechasi havo harorati -5-7°C gacha, kunduzi -2-4°C gacha bo‘ladi.
30-yanvar: Havo o‘zgaruvchan bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchiliksiz. Kechasi va ertalab tuman tushadi, yo‘llarda yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shimoli-sharqiy shamol 8-13 m/s tezlikda esadi. Kechasi havo harorati -5-7°C gacha, kunduzi 0-2°C gacha bo‘ladi.