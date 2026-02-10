Аргентиналиклар сув юзасида қалқиб туриш бўйича жаҳон рекордини янгиламоқчи
АSTANА. Kazinform — Аргентинадаги Мар-Чикита кўлининг соҳилига юзлаб одам йиғилиб, бир вақтнинг ўзида сувда қалқиб турган одамларнинг энг катта гуруҳи сифатида Гиннеснинг жаҳон рекордини ўрнатишга ва 2017 йилда Эпекуэн кўлида қайд этилган кўрсаткични забт этишга ҳаракат қилмоқда, деб хабар беради Euronews.
Юзлаб одам Аргентинадаги шўр Мар-Чикита кўлининг соҳилига йиғилиб, бир вақтнинг ўзида сувда қалқиб турадиган одамлар сони бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатишга ҳаракат қилди.
Мирамар шаҳрида ўтадиган бу тадбир иккинчи йил қаторидан ташкил этилаётган «Festival de la Planchita» фестивали доирасида ўтказилмоқда. Ташкилотчиларнинг мақсади — тахминан ўн йил аввал ўрнатилган рекорддан ошиб тушиш учун камида 1 941 иштирокчини йиғиш.
Ҳозирги амалдаги рекорд 2017 йилда Аргентинадаги яна бир шўр лагуна — Эпекуэн кўлида ўрнатилган. Ўша пайтда 1 941 одам сувда катта занжир ҳосил қилиб, рекордга эришган эди.
Янги рекордни янгилаш учун ташкилотчилар сувга камида 1 942 одамни чиқаришлари керак. Иштирокчилар белгиланган вақт давомида ҳеч қандай ташқи ёрдамсиз сувда қалқиб туришлари лозим.
Мар-Чикита кўлидаги сувнинг шўрлиги жуда юқори бўлгани учун, бу жой бундай синов учун жуда қулай ҳисобланади. Сув ўзингиздан қалқиб туришга имкон беради, шунинг учун ҳатто сузишни энди ўрганаётган одамлар ҳам осонлик билан сув юзасида тура олади.
