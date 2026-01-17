Рио-де-Жанейродаги карнавал 8 млн кишини йиғиши ва иқтисодий рекорд ўрнатиши мумкин
АSTANА. Kazinform — Жорий йилда Рио-де-Жанейрода ўтказиладиган карнавалда 460 та гуруҳ иштирок этади ва улар бир ойдан ортиқ вақт давомида санъатини намойиш қиладилар. Бу ҳақда АЗЕРТАДЖ хабар берди.
Агентлик SAPO интернет порталига таянган ҳолда хабар беришича, расмий маълумотларга кўра, Бразилиянинг энг машҳур фестивали ҳисобланган Рио-де-Жанейро карнавалига тахминан 8 миллион киши — шаҳар аҳолиси ва сайёҳлар йиғилиши кутилмоқда. Бу шаҳар иқтисодиётига сезиларли фойда келтириши мумкин.
— Ўтган йили карнавал Рио иқтисодиётига 5,7 миллиард реал (тахминан 919 миллион евро) даромад келтирган. 2026 йилда бу кўрсаткич янада юқори бўлиши кутилмоқда, — деди Riotur туристик компанияси президенти Бернардо Феллоуз шаҳар ҳокимиятида ўтказилган матбуот анжуманида.
Маълум бўлишича, фақатгина кўчадаги карнавал юришлари ўзи тахминан 6 миллион кишини жалб қилади. Улар бир ойдан ортиқ вақт давомида мусиқа, рақс ва байрамона кайфиятда бўлиб, шаҳар кўчаларида бўладилар.
Кўча фестивалида иштирок этадиган 460 та гуруҳ 18 январдан 22 февралгача Рио кварталлари ва асосий кўчаларини байрамга тўлдиради.
2026 йил учун маҳаллий ҳокимиятга гуруҳлардан 803 та ариза келиб тушган, бу ўтган йилга нисбатан 118 тага кўп. Аммо, юришларга 35 та янги гуруҳни қўшиш имконияти бўлган бўлса-да, логистик сабабларга кўра устуворлик анъанавий гуруҳларга берилган кўринади.
Энг кўп намойиш ва юришлар Рио шаҳрининг марказида ўтади. Кейин эса сайёҳлар кўп тўпланадиган, дунёга машҳур Копакабана ва Ипанема туманларини қамраб оладиган ҳудудларда ташкил этилади.
Дастурлар турли аудиторияларга мўлжалланган: болалар ва оилалар учун тадбирлардан тортиб, Cordão da Bola Preta каби 1 миллиондан ортиқ кишини тўплайдиган анъанавий байрамларга, шунингдек, хонанда Анитта каби машҳур ижрочилар ташкил этадиган машҳур «мегаблоколар» (катта кўча кечалари)гача бор.
Шаҳар кенгашининг маълумотига кўра, Риога келадиган қолган 2 миллион киши 13–22 февраль кунлари ўтадиган карнавал ҳафтасида Самбадромдаги юришларни томоша қилиш учун йиғилади.