Apple ўз қурилмаларида Googleнинг Gemini моделидан фойдаланиш имкониятига эга бўлди
ASTANА. Кazinform — 9to5Mac нашри The Informationга таяниб хабар беришича, Apple компанияси Google билан ҳамкорлиги доирасида Gemini модели билан ишлаш учун кенгайтирилган имкониятларга эга бўлди. Манбаларга кўра, келишув дастлаб ўйланганидан чуқурроқ ва Appleга ҳамкор технологияларидан фойдаланишда сезиларли эркинлик беради.
Apple ўзининг маълумотлар марказларида Gemini моделига тўлиқ кириш ҳуқуқига эга. Бу компанияга модел асосида индивидуал вазифаларни бажариш ёки қурилмаларда тўғридан-тўғри ишлаши мумкин бўлган кичик версияларни яратиш имконини беради. Бу ёндашув «дистилляция» усулига асосланган: катта тил модели ўз билимларини енгил ва тезкор аналогларга ўтказади.
Натижада, янги моделлар тез ишлайди ва камроқ ҳисоблаш ресурсларини талаб қилади, бу эса уларни булутли хизматларга мурожаат қилмасдан смартфонлар ва бошқа қурилмаларда фойдаланишни қулайлаштиради. Бундан ташқари, бундай тизимлар нафақат жавоб бериши, балки асл моделнинг ички мантиғини такрорлаши ҳам мумкин.
Манбалар таъкидлаганидек, бундай моделларни яратиш жараёни мураккаб, чунки Appleнинг вазифалари ҳар доим ҳам Gemini имкониятлари билан мос келмайди. Шу билан бирга, компания ўзининг АI ечимларини ички жиҳатдан ишлаб чиқишда давом этмоқда, аммо жамоанинг ҳозирги мақсадлари ҳали тўлиқ аниқ эмас.
Кутилганидек, Siri овозли ёрдамчисидаги асосий ўзгаришлар июнь ойида бўлиб ўтадиган WWDC конференциясида тақдим этилади.
