Apple 4 март куни қандай янгиликларни тақдим этади
ASTANА. Кazinform – Apple 2026 йилнинг биринчи йирик технология тақдимотини эълон қилди. Тадбир 4 март куни бўлиб ўтади ва дастлабки маълумотларга кўра, йил бошидаги энг йирик премьералардан бирига айланиши мумкин, деб хабар беради Кazinform.
Special Apple Experience деб номланган тақдимот бир вақтнинг ўзида учта шаҳарда - Нью-Йорк, Шанхай ва Лондонда бўлиб ўтади. Журналистларга юборилган таклифномаларда сариқ, яшил ва кўк дисклардан иборат уч ўлчамли Apple логотипи кўрсатилган.
Асосий мобил янгилик iPhone 17е моделидир. Бу янги авлоднинг энг арзон версияси бўлиши мумкин. Ички маълумотларга кўра, қурилма:
– 6,1 дюймли дисплей ва юпқа алюминий қирралар билан;
– илгари фақат юқори даражадаги моделларда мавжуд бўлган Dynamic Island чуқурчаси билан;
– стандарт iPhone 17 да биринчи марта тақдим этилган А19 процессори билан;
– 15 Вт гача қувватга эга MagSafe магнит зарядлашни қўллаб-қувватлайди.
Асосий камера 48 мегапикселли аниқлик ва 2х оптик зумни сақлаб қолади. Олд камера янги 18 мегапикселли сенсор ва Center Stage функциясини олиши кутилмоқда. Бошланғич нархи 599 доллардан бошланиши мумкин. Расмий тақдимот 4 март куни бўлиб ўтади.
Планшет линиясида iPad ва iPad Air базавий версиялари янгиланиши кутилмоқда. Асосий iPad A16дан А18 чипига ўтади, бу эса биринчи марта Apple Intelligence платформаси функцияларини тақдим этади. iPad Air M3 процессоридан кучлироқ М4 га ўтиши мумкин.
Компьютер йўналишида M5 Pro ва M5 Max процессорлари билан жиҳозланган янгиланган MacBook Pro моделлари тақдим этилади. Бундан ташқари, компания тарихидаги биринчи арзон MacBookнинг 1000 доллардан паст нархидаги дебюти катта воқеага айланиши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, унинг нархи тахминан 700 доллардан бошланади.
Нархни пасайтириш учун компания бир қатор муросаларга боришни режалаштирмоқда. Хусусан, М-серияси ўрнига А18 мобил чипи ишлатилади, дисплей диагонали 13 дюймдан кичикроқ бўлади ва қурилма архитектураси соддалаштирилади. Шунга қарамай, ноутбук алюминий корпусни сақлаб қолади. Бунинг учун янги, тежамкорроқ ишлаб чиқариш усули ишлаб чиқилди. Модел талабалар ва корпоратив мижозларга мўлжалланган ва ёрқин, аммо чекланган рангларда тақдим этилган.
Бундан ташқари, Маc компьютерлари учун янги ташқи дисплейлар, янгиланган Apple ТV приставкаси ва HomePod mini ақлли колонкаси тақдим этилади. Мутахассислар баҳорги тақдимотни сўнгги пайтлардаги энг муҳим технологик воқеалардан бири сифатида баҳоламоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Apple — дунёдаги энг қиммат бренд.