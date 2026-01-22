Apple — дунёдаги энг қиммат бренд
ASTANА. Kazinform — Брендларни баҳолаш билан шуғулланувчи халқаро Brand Finance ташкилоти «Global 500 — 2026 йилдаги дунёнинг энг қиммат 500 бренди» номли ҳисоботини эълон қилди, деб ёзди Анадолу агентлиги.
Рейтингда АҚШ етакчилик қилди: Global 500 рўйхатидаги 192 компания Америка, 68 — Хитой, 33 — Япония, 33 — Франция, 26 — Германия ва 25 та компания Британияга тегишли.
Агентликнинг мухбирлари тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда тўпланган маълумотларга кўра, Apple 607,6 млрд АҚШ доллари билан ўтган йилдаги каби дунёдаги энг қиммат бренд деб топилди. 2025 йилда компаниянинг бренд қиймати 574,5 млрд доллар бўлган.
Appleдан кейин Microsoft (565,3 млрд доллар) ва Google (433,1 млрд доллар) жойлашди. 2025 йилда Microsoft бренди тахминан 461,1 млрд долларга, Google эса 413 млрд долларга баҳоланган эди.
Рўйхатда америкалик Amazon 369,9 млрд доллар билан 4-ўринга, америкалик Nvidia 184,3 млрд доллар билан 5-ўринга жойлашди. Хитойлик TikTok 153,5 млрд доллар билан 6-ўринга, америкалик чакана савдо гиганти Walmart 141 млрд доллар билан 7-ўринга чиқди. Жанубий Кореянинг Samsung компанияси 119,2 млрд доллар билан 8-ўринни эгалласа, америкалик Facebook 107 млрд доллар билан 9-ўринда, хитойлик State Grid 102,4 млрд доллар билан 10-ўринда турибди.
Тадқиқот натижасига кўра, давлатлар рейтингида АҚШ биринчи ўринда. Global 500 рўйхатига кирган 192 бренд америкалик, 68 таси — хитойлик, 33 таси — япониялик, 33 таси — франциялик, 26 таси — германиялик ва 25 таси — британиялик компаниялар.
Дунёдаги энг қиммат 500 бренднинг умумий қиймати 10% га ошди
Brand Finance Туркия директори Мухтерем Ильгюнер «Анадолу» агентлигига берган интервьюсида дунёдаги энг қиммат брендларга оид фикр билдирди.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти маълумотларига кўра, глобал иқтисодий ўсиш паст даражада қолиб келаётганини таъкидлаган Ильгюнер:
— Brand Finance маълумотлари вазиятнинг бошқача эканини кўрсатади. Дунёдаги энг қиммат 500 бренднинг умумий қиймати ўтган йилга нисбатан 10% га ўсиб, 10,4 трлн долларга етди, — деди.
Унинг айтишича, бу кўрсаткич глобал иқтисодий ўсишдан 3,2% га юқори. АҚШ 192 бренд билан ва 5,5 трлн долларлик қиймати билан бозорнинг 53,4% ни эгаллаб турибди. Хитой — 1,6 трлн доллар билан 15%, Германия — 580,2 млрд доллар билан 5,6%, Япония — 490 млрд доллар билан 4,7%, Франция — 426,5 млрд доллар билан 4% улушга эга. Энг паст улуш Аргентинага тегишли — бир бренд ва 6 млрд доллар.
Ильгюнер соҳалар бўйича энг катта улуш банк секторини ташкил этишини айтди: 79 бренднинг умумий қиймати 1,3 трлн долларни ташкил этиб, 12,5% улуш билан биринчи ўринда турибди. Банклардан кейин 25 медиа-бренд (1,1 трлн доллар), 17 электрон бренд (835,4 млрд доллар), 11 интернет ва дастурий таъминот бренди (759,4 млрд доллар), шунингдек, 40 чакана савдо бренди (707 млрд доллар) жойлашган.
Revolut бренди 239% ўсиш кўрсатди
Ильгюнернинг айтишича, бренд қиймати энг паст соҳа — кончилик ва металлургия, унинг умумий қиймати 5,5 млрд долларни ташкил этади.
— Ўтган йилга нисбатан энг юқори ўсиш — 239% — британиялик финтех компания Revolut брендига тегишли. Энг катта пасайиш — 35,8% — Tesla брендида қайд этилди, — деди у.
Шунингдек, рўйхатнинг охирида турган бренднинг қиймати 5,2 млрд доллар эканини таъкидлаган Ильгюнер:
— Туркиялик брендларнинг ҳеч бири бу даражага ета олмагани сабабли, улар бу йил ҳам рейтингга кирмади. Сўнгги 10 йил ичида Туркиядаги энг қиммат бренд ва глобал рўйхатнинг охиридаги бренд ўртасидаги фарқ бора-бора катталашиб бормоқда. Бошқача айтганда, давлатлар ўз брендлари орқали бойиб боряпти. Шунинг учун Туркия учун ҳам бренд яратишга устувор аҳамият бериш жуда муҳим, — деб хулоса қилди.
Эслатиб ўтамиз, Илон Маск тарихда 700 миллиард доллар бойликка эга бўлган биринчи одамга айланди.