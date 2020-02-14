16:32, 14 Феврал 2020 | GMT +6
Антарктикада кун исиб кетди: ҳарорат рекорди янгиланди
NUR-SULTAN. Kazinform – Антарктика минтақасида ҳаво ҳарорати кузатувлар тарихида илк маротаба 20 даражадан ошди, деб хабар беради Kazinform The Guardian нашрига ҳавола қилиб.
Бразилиялик олимларнинг таъкидлашларича, 9 февраль куни Сеймур оролида 20,75 даража илиқ бўлган.
Аргентинанинг Эсперанса илмий-тадқиқот станциясида 6 февраль куни Антарктидани метеоназорат қилиш тарихида континентал Антарктидадаги энг юқори ҳарорат - 18,3 даража илиқ қайд этилганди.