Анна Данилина Индиана-Уэллс турнирининг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 7-ракеткаси Анна Данилина Индиана-Уэллс (АҚШ) WТА 1000 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Мастерс турнирининг 5-ракеткалари сербиялик Анна Данилина — Александра Крунич иккинчи босқичда украиналик Людмила Киченок — америкалик Дезире Кравчик билан тўқнаш келишди.
Қозоғистон-Сербия жуфтлиги биринчи сетда 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди.
Иккинчи сет 6:1 ҳисобида якунланди.
1 соат 10 дақиқа давом этган ўйинда Данилина — Крунич 10 та брейк-пойнтнинг ярмидан, шунингдек, 2 та эйсдан фойдаланишди. Киченок — Кравчик 1 та брейк (3 та брейк-пойнт) билан чекланди.
Анна Данилина — Александра Крунич ярим финалга чиқиш учун америкалик Хейли Баптист — латвиялик Елена Остапенко ёки россиялик Мирра Андреева — канадалик Виктория Мбоко жуфтлиги ғолиби билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, Юлия Путинцева Индиана-Уэллс турнирида дунёнинг собиқ 2-ракеткасини мағлуб этди.