    11:20, 09 Март 2026 | GMT +5

    Анна Данилина Индиана-Уэллс турнирининг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 7-ракеткаси Анна Данилина Индиана-Уэллс (АҚШ) WТА 1000 турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Данилина
    Фото: olympic.kz

    Мастерс турнирининг 5-ракеткалари сербиялик Анна Данилина — Александра Крунич иккинчи босқичда украиналик Людмила Киченок — америкалик Дезире Кравчик билан тўқнаш келишди.

    Қозоғистон-Сербия жуфтлиги биринчи сетда 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди.

    Иккинчи сет 6:1 ҳисобида якунланди.

    1 соат 10 дақиқа давом этган ўйинда Данилина — Крунич 10 та брейк-пойнтнинг ярмидан, шунингдек, 2 та эйсдан фойдаланишди. Киченок — Кравчик 1 та брейк (3 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Анна Данилина — Александра Крунич ярим финалга чиқиш учун америкалик Хейли Баптист — латвиялик Елена Остапенко ёки россиялик Мирра Андреева — канадалик Виктория Мбоко жуфтлиги ғолиби билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Юлия Путинцева Индиана-Уэллс турнирида дунёнинг собиқ 2-ракеткасини мағлуб этди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
