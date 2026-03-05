Юлия Путинцева Индиана-Уэллс турнирида дунёнинг собиқ 2-ракеткасини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 76-ракеткаси Юлия Путинцева Индиана-Уэллс (АҚШ) WТА 1000 турнирини ғалаба билан бошлади.
Биринчи босқичда қозоғистонлик спортчи 2022 йилда жаҳон рейтингида 2-ўринга кўтарилган ва ҳозирда 106-ўринни эгаллаб турган испаниялик Паула Бадосага қарши кортга чиқди.
Рақиблар илгари 5 марта тўқнаш келишган, уларнинг 4 тасида Бадоса ғалаба қозонган эди. Икки йил олдин испаниялик теннисчи Цинциннати турнирида 6:4, 6:4 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Бундан ташқари, П. Бадоса 2021 йилда Индиана-Уэллс турнирида чемпион бўлган.
Бу сафар Путинцева биринчи сетда 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди.
Иккинчи сетда Юлия 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Бадоса ҳисобни қисқартирган бўлса-да, қозоғистонлик теннисчи учрашувни ғалаба билан якунлашга муваффақ бўлди - 6:2.
Умуман олганда, сўнгги пайтларда спорт фаолиятида муваффақиятсизликларни бошдан кечираётган испаниялик теннисчи ўйин давомида кўплаб хатоларга йўл қўйди. Улар орасида у матчболда ўнта қўшалоқ хатога йўл қўйди.
1 соат 24 дақиқа давом этган ўйинда Путинцева эйс ишлатмади, лекин 8 та брейк-пойнтдан 5 тасидан фойдаланди. Бадоса 4 та эйс, 2 та брейк (5 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Юлия Путинцева учинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 17-ракеткаси, даниялик Клара Тоусон билан рақобатлашади.
Ўтган йили Юлия Путинцева иккинчи босқичдан ўта олмаган эди.
15 март куни якунланадиган турнирнинг умумий соврин жамғармаси 9,4 миллион АҚШ долларидан ортиққа баҳоланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонлик теннисчилар Индиана-Уэллс турнирида муваффақиятли иштирок эта оладими, деб ёзган эдик.