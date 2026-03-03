Қозоғистонлик теннисчилар Индиана-Уэллс турнирида муваффақиятли иштирок эта оладими
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчилар Индиана-Уэллс (АҚШ) турнирида иштирок этадилар.
Индиана-Уэллс WТА 1000 турнирида учинчи рақам остида ўйнайдиган Елена Рибакина турнирни иккинчи босқичдан бошлайди.
Иккинчи босқичда қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 43-ракеткаси, америкалик Хейли Баптист ёки рейтингда 108-ўринни эгаллаган Эмилиана Аранго ўйини ғолиби билан рақобатлашади.
Маълумки, бу йил Австралия очиқ чемпионатида ғолиб чиққан Е. Рибакина соғлиғи сабабли Дубайдаги турнирнинг учинчи босқичида ўйинни давом эттиришдан бош тортган. Теннис мутахассислари қозоғистонлик теннисчини фаворитлар қаторига киритмоқдалар. Бундан ташқари, Е. Рибакина 2023 йилда Индиана-Уэллс турнирида ғалаба қозонгани маълум.
Дунёнинг 76-ракеткаси Юлия Путинцева биринчи босқичда 106-ўринда турган испаниялик Паула Бадосага қарши ўйнайди. П. Бадоса рейтингда пасайганига қарамай, энг кучли теннисчилардан бири. Шунинг учун бу ўйин Юлия Путинцева учун осон бўлмайди.
Александр Бублик эркаклар ўртасидаги Индиана-Уэллс мастерс турнирида 10-ракетка сифатида рўйхатга олинган. Иккинчи босқичда у дунёнинг 76-ракеткаси, франциялик Артур Казо ёки рейтингда 145-ўринни эгаллаган америкалик Майкл Чжэн билан тўқнаш келади. Агар А. Бублик ўз даражасида ўйнаса, эҳтимол узоққа боради.
Яна бир қозоғистонлик, дунёнинг 88-ракеткаси Александр Шевченко ўзининг биринчи ўйинини саралаш турнири ғолибларидан бири билан ўтказади. Агар А. Шевченко иккинчи босқичга чиқса, у дунёнинг 13-ракеткаси, норвегиялик Каспер Рууд билан тўқнаш келади.
Индиана-Уэллс турнири 4-15 март кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, 4 нафар қозоғистонлик теннисчи илк бор жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка кирди.