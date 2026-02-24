OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    4 нафар қозоғистонлик теннисчи илк бор жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка кирди

    ASTANА. Kazinform – Қозоғистон теннис тарихида биринчи марта мамлакатнинг тўрт нафар вакили жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка кирди, бу Қозоғистон теннис мактабининг барқарор ривожланиши ва спортни ривожлантириш бўйича тизимли ишларни тасдиқлайди.

    Теннисчилар
    Фото: ҚТФ

    Аёллар жамоаси етакчиси Елена Рибакина юқори даражадаги турнирларда натижаларни кўрсатишда давом этмоқда ва WТА рейтингида доимий равишда 3-ўринни эгаллаб келмоқда. Бу йил унинг Австралия очиқ чемпионатидаги ёрқин ғалабаси билан бошланди, у финалда дунёнинг биринчи ракеткаси Арина Соболенкони (Беларусь) 6:4, 4:6, 6:4 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этди.

    Александр Бублик АТР рейтингида 10-ўринда замонавий тенниснинг энг ёрқин ўйинчиларидан бири сифатидаги мавқеини тасдиқлади.

    Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина WTA doubles рейтингида 6-ўринни эгаллаб, Қозоғистоннинг жаҳон жуфтлик теннисидаги мавқеини мустаҳкамлади. Бу Аннанинг фаолиятидаги рекорд натижадир. Ўсмирлар ўртасида Занғар Нурланули тарихий натижага эришиб, ITF Juniors рейтингида ТОП-10 таликка кирди.

    Ушбу ютуқлар қозоғистонлик теннисчиларнинг жаҳон майдонидаги рақобатбардошлиги ортиб бораётганини кўрсатади ва қозоғистонлик теннис тизимининг самарадорлигининг муҳим исботидир.

    Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди.

