4 нафар қозоғистонлик теннисчи илк бор жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка кирди
ASTANА. Kazinform – Қозоғистон теннис тарихида биринчи марта мамлакатнинг тўрт нафар вакили жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка кирди, бу Қозоғистон теннис мактабининг барқарор ривожланиши ва спортни ривожлантириш бўйича тизимли ишларни тасдиқлайди.
Аёллар жамоаси етакчиси Елена Рибакина юқори даражадаги турнирларда натижаларни кўрсатишда давом этмоқда ва WТА рейтингида доимий равишда 3-ўринни эгаллаб келмоқда. Бу йил унинг Австралия очиқ чемпионатидаги ёрқин ғалабаси билан бошланди, у финалда дунёнинг биринчи ракеткаси Арина Соболенкони (Беларусь) 6:4, 4:6, 6:4 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этди.
Александр Бублик АТР рейтингида 10-ўринда замонавий тенниснинг энг ёрқин ўйинчиларидан бири сифатидаги мавқеини тасдиқлади.
Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина WTA doubles рейтингида 6-ўринни эгаллаб, Қозоғистоннинг жаҳон жуфтлик теннисидаги мавқеини мустаҳкамлади. Бу Аннанинг фаолиятидаги рекорд натижадир. Ўсмирлар ўртасида Занғар Нурланули тарихий натижага эришиб, ITF Juniors рейтингида ТОП-10 таликка кирди.
Ушбу ютуқлар қозоғистонлик теннисчиларнинг жаҳон майдонидаги рақобатбардошлиги ортиб бораётганини кўрсатади ва қозоғистонлик теннис тизимининг самарадорлигининг муҳим исботидир.
Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди.