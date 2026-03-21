Америкалик тадқиқотчи 1927 йилдаги Қозоғистон даштининг ноёб фотосуратларини нашр этди
ASTANA. Kazinform – Гарвард университетининг Археология ва этнология музейи 1927 йилда олинган Қозоғистон даштининг ноёб фотосуратларини Kazinformга тақдим этди.
Ушбу ноёб кадрлар ХХ аср бошларидаги қозоқ халқининг ижтимоий ва кундалик ҳаётини очиб беради.
Ушбу фотосуратлар тўпламини ҳозирги Хитойнинг Шинжон вилояти бўлган Или минтақасига саёҳат қилган америкалик шарқшунос ва ёзувчи Оуэн Латтимор олган.