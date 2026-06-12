Арманистон авиакомпанияси Қозоғистонга янги рейсни йўлга қўйди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги парвоз йўналишлари географиясини кенгайтириш ва халқаро рейслар сонини кўпайтириш бўйича тизимли ишларни олиб бормоқда. 12 июндан бошлаб Арманистондан янги хорижий авиаташувчи “FlyOne Armenia” — Қозоғистон ҳаво транспорти бозорига қўшилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги маълум қилди.
“Авиакомпания Ереван-Алмати йўналиши бўйича ҳафтасига икки марта (душанба ва жума кунлари) тўғридан-тўғри мунтазам йўловчи рейсларини амалга оширишни бошлайди. Натижада, Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги умумий рейслар сони ҳафтасига 3 тадан 5 тагача кўпаяди”, — дейилади хабарда.
Қозоғистон ва Арманистон ўртасида янги ҳаво йўналиши очилиши икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий, бизнес, инвестиция, туризм ва маданий ҳамкорликни янада ривожлантиришга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 13 июнда эса Ахмет Байтурсинули номидаги халқаро аэропорт Ўзбекистоннинг Centrum Air авиакомпаниясининг Қостанай-Тошкент-Қостанай йўналиши бўйича биринчи мунтазам рейсини қабул қилиши ҳақида хабар берган эдик.