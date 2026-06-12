Қостанайдан Тошкентга тўғридан-тўғри рейс очилади
ASTANA. Kazinform — 13 июнда Ахмет Байтурсинули номидаги халқаро аэропорт Ўзбекистоннинг Centrum Air авиакомпаниясининг Қостанай-Тошкент-Қостанай йўналиши бўйича илк мунтазам рейсини қабул қилади.
Янги халқаро йўналишнинг очилиши Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳаво қатновини ривожлантиришда яна бир муҳим қадам бўлади.
Шубҳасиз, янги рейс икки мамлакат ўртасидаги бизнес, сайёҳлик ва маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва Қостанай вилояти аҳолиси учун транспорт имкониятларини оширишга хизмат қилади.
Ахмет Байтурсинули номидаги халқаро аэропорт бошқаруви раиси Асқар Бекбосиновнинг сўзларига кўра, Тошкентга рейсларнинг очилиши аэропорт ва минтақа учун муҳим воқеа саналади.
“Янги йўналиш Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги бизнес, сайёҳлик ва маданий алоқаларни ривожлантириш учун қўшимча имкониятлар яратади. Бундан ташқари, бу Қостанай вилоятининг транспорт имкониятларини оширади ва аэропортнинг халқаро йўналишлар тармоғини кенгайтиради”, — деди Асқар Бекбосинов.