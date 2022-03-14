Алматида бойчечак гуллади

ALMATY. Кazinform - Олмаота яқинида ва тоғ этакларида момақаймоқ гуллайди. Кazinform фотомухбири баҳор гулини суратга олди.

Бойчечакнинг лотинча номи «галантус». Бу юнонча «гала» - сут ва «антус» - гул сўзларидан келиб чиққан бўлиб, қозоқча сут томчиси деган маънони англатади. Бойчечакнинг оқ қобиғи ҳақиқатан ҳам қуюлтирилган сут томчисига ўхшайди.





Бойчечак баҳорда чиқишига қарамасдан, у 10 градусгача совуққа чидай олади. У ўзининг ноёб пўстлоғи билан бундай совуқларга чидамли бўлиб, у асосан поядаги нозик туклардан иборат.

Табиатда бойчечакнинг 18-20 тури мавжуд. Қозоғистон Қизил китобига киритилган бойчечакни Алатау лоласи ҳам деб аташади.

Қозоғистон Миллий энциклопедиясининг 2-жилдига кўра, бойчечак кўп йиллик илдиз ўсимлиги бўлиб, илдизлилар туркумига мансуб. Қозоғистонда Или, Жетису (Жунгар), Кунгей Алатау, Кетпен тизмаси, Қаратау тоғларида ўсади.









Бойчечакларнинг Алатау бойчечаги ва Корольков бойчечаги деган турлари мавжуд. Баландлиги - 10-30 см. Илдизлари чўзилган ёки шарсимон.

Тасмасимон барглари сони 6-9 та, узунлиги 10-12 см.

Бу гулларни узиш мумкин эмас.

Муаллиф: Алма Муқанова