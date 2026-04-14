Алматида Беларусь Республикасининг Бош консуллиги очилади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Беларусь Республикаси ташқи ишлар вазири Максим Риженковни қабул қилди. Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон-Беларусь стратегик ҳамкорлигининг юқори суръатини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда.
– Биз сиз билан барча соҳаларда ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратамиз. Биз Беларусь давлатчилигини, унинг ноёб маданияти ва тарихини ҳурмат қиламиз. Ҳамкорлигимиз, айниқса, иқтисодий соҳада изчил ривожланаётганини айтиш учун барча асослар бор. Фурсатдан фойдаланиб, Беларусь давлатининг раҳбари Александр Григорьевич Лукашенкога энг самимий саломларимни билдирмоқчиман. Бу йил, май ойида биз Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг йиғилишини ўтказамиз. Ўша пайтда, кўп томонлама кун тартибидан ташқари, мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш билан боғлиқ бошқа масалаларни ҳам муҳокама қиламиз, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев фаол ва ишончга асосланган мулоқотни давом эттириш, шунингдек, олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш зарурлигини таъкидлади.
Беларусь ташқи ишлар вазири Давлат раҳбарига махсус қабул учун миннатдорчилик билдирди ва Президент Александр Лукашенконинг самимий саломини етказди.
– Аввало, Президентимиз Александр Григорьевич Лукашенко номидан Сизга давлатни ривожлантириш, Қозоғистоннинг замонавий қиёфасини шакллантириш ва фуқароларнинг фаровонлигини оширишда муваффақиятлар тилайман. Шуни таъкидлашни истардимки, оддий инсон, халқ ва давлат манфаатлари Қозоғистоннинг ҳозирги сиёсатининг марказида туради. Бундай ижтимоий сиёсат мамлакатларимизни бир-бирига яқинлаштиради ва барча соҳаларда алоқаларимизни мустаҳкамлайди. Давлат раҳбарлари ўртасидаги шахсий муносабатлар барчамиз учун намунадир. Биз ўзаро интеграциянинг барча даражаларида Сизнинг қўллаб-қувватлашингизни ҳис қиламиз, — деди Максим Риженков.
Суҳбат давомида саноат кооперацияси, транспорт, қишлоқ хўжалиги, туризм ва бошқа соҳаларда ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳимлиги таъкидланди.
Қозоғистон маҳсулотлари экспортини кўпайтириш масаласига алоҳида эътибор қаратилди. 2025 йил натижаларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 30 фоизга ўсди ва 1,2 миллиард долларни ташкил этди.
Қозоғистон Президенти Алмати шаҳрида Беларусь Республикасининг Бош консуллигини очиш режасини олқишлади ва бу мамлакатлар ҳудудлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтиришига ишонч билдирди.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Максим Риженков минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.