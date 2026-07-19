Алматида 2000 дан ортиқ бўш иш ўринлари таклиф қилинадиган меҳнат ярмаркаси бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — 24 июль куни Алматида шаҳар миқёсидаги меҳнат ярмаркаси бўлиб ўтади. Бу ҳақда Алмати шаҳар ҳокимлиги хабар берди.
Тадбир соат 15:00 да Almaty Arena спорт мажмуасида (Нуркент микрорайони, 7) бўлиб ўтади ва Меҳнат мобиллиги маркази томонидан Алмати шаҳар ҳокимлиги ва Бандлик ва ижтимоий дастурлар бошқармаси кўмагида ташкил этилади.
Ярмаркада 100 дан ортиқ иш берувчи иштирок этади ва 400 га яқин талабга эга мутахассислик ва касблар бўйича 2000 дан ортиқ бўш иш ўринларини таклиф қилади.
— Ташриф буюрганлар иш берувчилар билан тўғридан-тўғри суҳбатлашишлари ва ишга жойлашиш, касбий тайёргарлик, давлат грантлари ва бандликни қўллаб-қувватлаш бўйича бошқа чоралар бўйича маслаҳат олишлари мумкин, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Алмати дунёдаги энг яхши гастрономик йўналишлар рўйхатига киритилди.