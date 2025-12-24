OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 510,49 тенге, сотиш — 513 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,81 тенге, сотиш — 604,75 тенге;

    — рубль 6,42-6,54 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 508,27 тенге, сотиш — 515,25 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,28 тенге, сотиш — 609,27 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 510,13 тенге, сотиш — 512,45 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,04 тенге, сотиш — 604,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,47 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 510,18 тенге, 1 евро — 601,91 тенге, 1 рубль — 6,51 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Миллий банк Доллар Биржа Валюта
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!