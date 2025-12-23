OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 515,61 тенге, сотиш — 517,59 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 601,86 тенге, сотиш — 606,24 тенге;

    — рубль 6,40 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    —юань 72,98 - 75,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 513,34 тенге, сотиш — 520,34 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,40 тенге, сотиш — 610,39 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,58 тенге.

    —юань: сотиб олиш - 72,98 тенге, сотиш - 77,05 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!