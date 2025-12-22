OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 517,33 тенге, сотиш — 519,21 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603,84 тенге, сотиш — 608,36 тенге;

    — рубль 6,36-6,48 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 514,26 тенге, сотиш — 521,21 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,64 тенге, сотиш — 610,64 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 517,00 тенге, сотиш — 518,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603,44 тенге, сотиш — 608,67 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 517,66 тенге, 1 евро — 606,49 тенге, 1 рубль — 6,44 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

