OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 515,71 тенге, сотиш — 517,82 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 602,79 тенге, сотиш — 607,76 тенге;

    — рубль 6,41-6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 513,61 тенге, сотиш — 520,51 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,61 тенге, сотиш — 608,55 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 514,95 тенге, сотиш — 517,10 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 602,21 тенге, сотиш — 607,72 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 513,55 тенге, 1 евро — 602,09 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 18 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!