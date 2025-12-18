OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 515,44 тенге, сотиш — 517,76 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 602,26 тенге, сотиш — 607,62 тенге;

    — рубль 6,40-6,52 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 512,69 тенге, сотиш — 519,59 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,66 тенге, сотиш — 607,53 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 514,27 тенге, сотиш — 516,36 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 601,82 тенге, сотиш — 607,61 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,49 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 514,31 тенге, 1 евро — 603,03 тенге, 1 рубль — 6,4 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

