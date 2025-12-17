OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 518,01 тенге, сотиш — 520,44 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,10 тенге, сотиш — 610,56 тенге;

    — рубль 6,45-6,58 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 514,65 тенге, сотиш — 521,60 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 601,60 тенге, сотиш — 611,50 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 517,28 тенге, сотиш — 519,43 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,00 тенге, сотиш — 610,57 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,47 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 519,61 тенге, 1 евро — 610,13 тенге, 1 рубль — 6,54 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 15 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!